La finale di Champions League 2025-26 tra PSG e Arsenal si svolge sabato alle 18:00. È la prima volta che le due squadre si affrontano in questa fase del torneo. La partita si decide con il team che segna più gol, senza tempi supplementari. La sfida si gioca in un’unica partita e si può seguire in diretta tv e streaming. Sono state fornite anche le probabili formazioni e le statistiche pre-partita.

PSG-Arsenal è la finale dell’edizione 2025-26 della Champions League e si gioca sabato alle 18:00: statistiche, notizie, diretta tv, streaming, probabili formazioni, pronostico. Puntuale come i primi caldi di stagione, arriva l’evento più atteso dai calciofili di tutto il pianeta: la finale di Champions League. Prima del Mondiale nordamericano che si prepara a debuttare in versione extra-large (e, ahinoi, di nuovo senza Italia), è l’ultimo atto della coppa dalle grandi orecchie tra PSG e Arsenal a catalizzare l’attenzione degli appassionati. Sul prato del Puskas Stadium di Budapest si sfidano due squadre tra quelle squadre che più hanno brillato, sia a livello nazionale che continentale, nell’annata che sta volgendo al termine. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico PSG-Arsenal, bis parigino o prima volta Gunners? La finale si decide “a sinistra”

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