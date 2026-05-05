L'Arsenal ha ottenuto una vittoria per 1-0 contro l'Atletico Madrid, assicurandosi un posto in finale di Champions League. È la seconda volta nella storia del club che raggiunge questa fase della competizione, a distanza di vent'anni dalla prima. La partita si è giocata a Londra, con i Gunners che hanno conquistato il risultato necessario per avanzare nel torneo europeo.

LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – A vent'anni esatti dalla prima volta, l'Arsenal festeggia la qualificazione alla seconda finale di Champions League della sua storia. E' una rete di Saka allo scadere del primo tempo a mettere la firma sull'1-0 casalingo dei Gunners inflitto all'Atletico Madrid, dopo l'1-1 dell'andata. Il primo guizzo è spagnolo e arriva all'11'. Griezmann mette in mezzo dalla destra, Raya si allunga e Simeone giunge per primo sul pallone, ma la sua conclusione viene respinta. La partita è molto equilibrata e priva di particolari emozioni, ma il risultato si sblocca improvvisamente al 45?. Trossard entra in area, sembra perdere l'attimo buono per il tiro ma poi conclude ugualmente con il destro trovando la pronta reazione di Oblak, ma il portiere sloveno non può nulla sul tap-in vincente a porta vuota di Saka.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Arsenal-Atletico Madrid 1-0, Gunners in finale di Champions

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Arsenal-Atletico Madrid: commenti, aggiornamenti, gol e statistiche mentre i Gunners cercano un posto nella finale di Champions League2026-05-05 20:30:00 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals.

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