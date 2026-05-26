Matteo Arnaldi sfiderà Stefanos Tsitsipas al secondo turno del Roland Garros. Arnaldi ha vinto il suo match d’esordio, mentre Tsitsipas ha superato il primo turno. La partita si giocherà sui campi parigini, con i giocatori pronti a confrontarsi su una superficie in terra battuta. La sfida tra i due si svolgerà nel rispetto delle regole ufficiali del torneo.

Matteo Arnaldi affronterà Stefanos Tsitsipas al secondo turno del Roland Garros: dopo aver firmato un bel colpaccio contro l’olandese Tallon Griekspoor (numero 29 del tabellone), il tennista italiano si è garantito il diritto di sfidare il rivale greco, che ha usufruito del ritiro del padrone di casa Alexandre Mueller dopo essere passato in vantaggio per 6-2, 3-0. Si preannuncia un incontro decisamente ostico per il 25enne ligure, che ha comunque tutte le carte in regola per firmare una grande impresa e proseguire il cammino sulla terra rossa di Parigi. Non facciamo un difetto a Stefanos Tsitsipas se lo si considera un nobile decaduto: ex... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Chi affronterà Matteo Arnaldi al prossimo turno? Un nobile decaduto già sfidato al Roland Garros

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