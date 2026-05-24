Durante una cerimonia di laurea, un giovane uomo ha consegnato un mazzo di fiori alla sua fidanzata, che ha indossato la toga. La donna, content creator, ha condiviso sui social una foto del momento, in cui il fidanzato le porgeva i fiori. La didascalia accompagnava l’immagine con parole di orgoglio e affetto. La coppia ha poi pubblicato altre immagini sui rispettivi profili, mostrando la loro vicinanza.

Il figlio di Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis ha condiviso una foto in cui bacia la compagna, accompagnandola con una dedica: «Orgoglioso di te ogni giorno di più». Martina Dotti ha risposto a sua volta pubblicando una foto del fidanzato mentre le consegna un mazzo di rose rosse, commentando: «Principe che mi ha sorpreso oggi». Davide Bonolis sta costruendo la sua carriera come calciatore e lavorando per affermarsi nel mondo dello sport. Martina Dotti è una creator originaria di Brescia. È appassionata di sport e, anche per lavoro, si occupa spesso di contenuti legati al calcio e ad altri eventi sportivi. La loro relazione è stata resa pubblica nel giugno 2025, quando hanno condiviso su Instagram alcune foto della vacanza trascorsa insieme a Formentera, ufficializzando così il loro legame anche sui social. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Davide Bonolis alla laurea della fidanzata Martina Dotti: «Orgoglioso di te ogni giorno di più»

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Davide Bonolis e le rose per la laurea di Martina Dotti: Orgoglioso di te ogni giorno

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