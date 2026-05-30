Chi è Andrea Berta il DS italiano dell'Arsenal che al primo anno ai Gunners ha già vinto la Premier
Andrea Berta, da un anno direttore sportivo dell'Arsenal, ha conquistato la Premier League al primo anno in carica. Prima di approdare ai Gunners, ha lavorato all'Atletico Madrid, contribuendo a migliorare la rosa e raggiungere successi importanti. In questa stagione, ha portato alla vittoria del campionato inglese, segnando un record per un dirigente italiano in Premier League. La sua gestione ha portato risultati immediati e significativi.
Andrea Berta è da un anno il Direttore Sportivo dell'Arsenal. Risultati incredibili fin da subito per il dirigente italiano che ha trasformato anche l'Atletico. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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Argomenti più discussi: Andrea Berta da Orzinuovi, grande calciofilo, campione d'Inghilterra con l'Arsenal. E il 30 maggio sfiderà il Psg nella finale di Champions League. Agli inizi degli anni Duemila fu vicino al Pergo; Sir Berta, re bresciano di Premier: così l’Arsenal ha abbattuto il tabù; Calafiori e Berta: c'è dell'Italia nella finale di Champions League; L’Arsenal campione d’Inghilterra è targato Brescia. Ma c’è anche chi soffre.
In casa #Arsenal si respira un clima festoso dopo la conquista della #PremierLeague e il mercato, diretto da Andrea #Berta, si preannuncia con i fiocchi: il sogno rimane Kvicha #Kvaratskhelia, è stato sondato Julian #Alvarez mentre Alex #Scott può sostituire x.com
Andrea Berta è a Selhurst Park oggi. In completo e cravatta con 30°C di caldo. reddit
Andrea Ceretto del Borgo Ronchi e Anna Mattiuz del Borgo San Giacomo sono Re Arduino e Regina Berta 2026 facebook
Non solo Calafiori, l'Arsenal parla italiano: dietro la Premier c’è anche la firma di Andrea BertaÈ una vittoria che parla anche italiano, quella dell’Arsenal, che torna a conquistare la Premier League a 22 anni di distanza. tuttomercatoweb.com