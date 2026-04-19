Pellegrino Matarazzo chi è l'italo-americano che ha scritto la storia con la Real Sociedad in Copa del Rey

Pellegrino Matarazzo, nato negli Stati Uniti da genitori italiani, ha raggiunto un risultato importante con la Real Sociedad, vincendo una partita di Copa del Rey contro l'Atletico Madrid. Con origini campane, ha ottenuto il suo primo trofeo nei principali campionati europei, diventando il primo allenatore nato negli Stati Uniti a riuscirci. La sua esperienza professionale si sviluppa tra diverse squadre e competizioni europee.

Dalle radici campane al trionfo con la Real Sociedad contro l'Atletico Madrid: chi è Pellegrino Matarazzo, primo allenatore nato negli USA a vincere un trofeo nei top 5 campionati europei.🔗 Leggi su Fanpage.it

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