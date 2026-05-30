Chi pensava che l’Italia con la prematura uscita dal torneo di Jannik Sinner avrebbe recitato un ruolo assolutamente secondario si sbagliava. Un titanico Matteo Berrettini vince una battaglia di oltre cinque ore piegando al match tie-break l’argentino Francisco Comesana e si qualifica per gli ottavi. Nel prossimo turno il giocatore romano affronterà Juan Manuel Cerundolo. Il giocatore argentino è reduce da una battaglia ancora più lunga di quella che ha dovuto superare l’italiano. Il giustiziere di Jannik Sinner piega, infatti, il giovane talento spagnolo Martin Landaluce con il punteggio di 6-4 6-7(7) 7-6(4) 6-7(4) 7-6(8) al termine di una maratona che supera le sei ore di durata. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Chi affronterà Matteo Berrettini al prossimo turno? Un reduce da una battaglia ancora più lunga!

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BERRETTINI COSA HAI FATTOOOO Prestazione sontuosa di Matteo che, contro un avversario ostico come Comesaña, si impone in cinque set e conquista l’accesso agli ottavi di finale. Ora l’azzurro affronterà uno tra Cerúndolo e Landaluce per un post x.com

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