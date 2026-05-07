Chi affronterà Noemi Basiletti al prossimo turno? Everest da scalare ma niente da perdere

Dopo aver conquistato un risultato storico nel tabellone principale di uno dei tornei più importanti d’Italia, il giocatore si prepara ora ad affrontare la sfida successiva. La vittoria ha segnato un momento decisivo e ha portato il nome di un atleta emergente tra i protagonisti della competizione. Ora l’attenzione si sposta sulla prossima partita, che si presenta come una verifica difficile e impegnativa.

La gioia incommensurabile per il primo prestigioso e storico successo ottenuto nel tabellone principale del più prestigioso torneo italiano lascia spazio già alla prospettiva del prossimo match. Nel secondo turno del tabellone di singolare femminile degli Internazionali d’Italia Noemi Basiletti dovrà infatti scalare un autentico Everest. La tennista italiana, nei trentaduesimi di finale, affronterà infatti l’ucraina Elina Svitolina, testa di serie numero sette. Il pronostico, almeno sulla carta, sembra decisamente chiuso a favore della più quotata ed esperta giocatrice, ma la possibilità di poter entrare in campo senza aver nulla da perdere può risultare un’arma fondamentale per la giovane azzurra e spingerla oltre i propri limiti.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Chi affronterà Noemi Basiletti al prossimo turno? Everest da scalare, ma niente da perdere Notizie correlate Chi affronterà Tyra Grant al prossimo turno? Esame con una veterana testa di serie!Tyra Grant affronterà Sorana Cirstea al secondo turno del WTA 1000 di Madrid: dopo aver sconfitto la francese Elsa Jacquemont in due set (6-1, 6-2) e... Leggi anche: Folle scalata di Noemi Basiletti nel ranking WTA: balzo a tre cifre con il 2° turno a Roma! Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: LIVE Basiletti-Tomljanovic 7-5, 4-4, WTA Roma 2026 in DIRETTA: l’azzurra potrebbe aver lasciato sul piatto la chance sul 4-21; RECAP! Day1: Trevisan chiude una giornata dura per l'Italia; Impresa di Federica Urgesi: da n.410 batte la n.75 Zarazua nelle qualificazioni a Roma! Sorprende Noemi Basiletti; Internazionali d’Italia 2026 oggi in tv: orari partite 6 maggio, ordine di gioco, streaming. Chi affronterà Noemi Basiletti al prossimo turno? Everest da scalare, ma niente da perdereLa gioia incommensurabile per il primo prestigioso e storico successo ottenuto nel tabellone principale del più prestigioso torneo italiano lascia spazio ... oasport.it Noemi Basiletti, che storia! Batte Tomljanovic in 2 set da n.427 del mondo e avanza nel WTA di Roma!La qualificata azzurra Noemi Basiletti, numero 427 del ranking mondiale, elimina la lucky loser australiana Ajla Tomljanovi?, numero 88 della classifica, ... oasport.it Cenerentola A dream WTA debut in Rome for Noemi Basiletti! #IBI26 | @WTA x.com : Prima vittoria nel circuito WTA per la 20enne livornese Noemi Basiletti, numero 427 del ranking mondiale, protagonista di un percorso già di per sé notevole. Partita dall - facebook.com facebook