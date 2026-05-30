Stasera si disputa la finale di Champions League tra Arsenal e PSG. L’Arsenal cerca di scrivere un capitolo importante, mentre Kvara punta a ripetersi con il suo gol. Le formazioni sono state annunciate e la partita si svolge in un clima di attesa. Nessuna delle due squadre ha ancora rivelato tutte le strategie, ma il match promette emozioni. La sfida si gioca in un’atmosfera di grande tensione tra le due compagini.

BUDAPEST – Gli inglesi dell’Arsenal, protagonisti di una grande stagione, vogliono scrivere la storia. Il Paris Saint-Germain vuole fare il bis con la sua arma nemmeno più tanto segreta: Khvicha Kvaratskhelia. Che, come a Napoli, chiameremo sbrigativamente, e facilmente, Kvara. La partita stasera, 30 maggio 2026, a Budapest, alle 18. Diretta Tv su Sky. Budapest, per questa finale di Champions League che ha perso per strada, assai presto, tutte le squadre italiane, vede opposti i Gunners di Mikel Arteta ai campioni in carica allenati da Luis Enrique. E’ una sfida tra due squadre dallo stile di gioco totalmente diverso. Dall’altra parte c’è l’Arsenal di Arteta, che vanta di gran lunga la difesa più solida della Champions League, un sistema di gioco senza palla asfissiante e la minaccia più efficace e incisiva sui calci piazzati. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Champions: stasera finale Arsenal-Psg. Arteta per la storia, Kvara per il bis. Formazioni

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Champions League Final Predictions: Can Arsenal Stop PSG! (Football Predictions for Today)

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