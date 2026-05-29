Champions League a Budapest si gioca la finale in un orario inedito | il Psg di Kvara per il bis l’Arsenal per la sua prima volta e per un record storico
A Budapest si gioca la finale di Champions League in un orario insolito. Il Paris Saint-Germain, con il giocatore Kvara, cerca il bis, mentre l’Arsenal affronta la sua prima finale e mira a stabilire un record storico. La partita vede due squadre con obiettivi diversi: il tentativo di ripetere il successo per il club francese e il raggiungimento di una prima volta per i londinesi. La sfida si tiene nel pomeriggio, un orario inedito per questa competizione.
Il Psg è l’ultimo ostacolo lungo la strada della Premier League per completare uno straordinario en plein che consacrerebbe il primato incontrastato della lega inglese, dopo i trionfi di Aston Villa (Europa League) e Crystal Palace (Conference): alla finale di Champions a Budapest, in campo i campioni in carica contro l’Arsenal, l’ardua sentenza. Se a livello di campionati domina la lingua di Shakespeare, in panchina trionfa Cervantes: come Rafa Benitez dixit a Repubblica, con Luis Enrique da una parte e Mikel Arteta dall’altra, la scuola tecnica spagnola conferma di essere oggi la più avanzata e la più ricca di allenatori. Il Psg cerca il bis dopo il trionfo del 2025. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Champions League Final Predictions: Can Arsenal Stop PSG! (Football Predictions & Betting Tips)
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