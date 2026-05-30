Champions | Psg vince all’ultimo rigore 5-4 contro l’Arsenal La grande coppa torna a Parigi

Da firenzepost.it 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Paris Saint-Germain ha vinto la finale di Champions League battendo l'Arsenal ai rigori per 5-4, dopo che la partita si era conclusa in parità. La finale si è disputata alla Puskas Arena di Budapest. La coppa torna a Parigi, con il team che festeggia davanti alla Torre Eiffel. È il secondo anno consecutivo che il club celebra questa vittoria. La sfida si è decisa ai tiri dal dischetto, con il PSG che ha prevalso sull'avversario nella fase conclusiva.

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BUDAPEST (UNGHERIA) – Bis e festa davanti alla Torre Eiffel per il secondo anno consecutivo. Il Paris Saint-Germain ha rivinto la Champions League, alla Puskas Arena di Budapest, battendo ai calci di rigore l’Arsenal nella finale di Budapest. La partita si era conclusa 1-1 dopo i tempi supplementari. I Gunners si sono portati in vantaggio in avvio, al 5', con un siluro di Havertz sul primo palo. Pareggio dei francesi al 20' della ripresa su calcio di rigore trasformato da Dembelè dopo un fallo di Mosquera su Kvaratskhelia. Nella lotteria dei rigori decisivo l’errore del difensore brasiliano Gabriel che ha consegnato la coppa ai francesi. Arteta sorprende con una formazione iniziale con Mosquera a sinistra e Hincapié da terzino destro bloccato, Lewis-Skelly in mediana con Rice e Havertz prima punta. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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