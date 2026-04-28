Nella serata di Parigi, il Parc des Princes si prepara ad accogliere una partita decisiva di Champions League tra il PSG e il Bayern Monaco. La sfida mette in palio un passaggio diretto alla finale, con le squadre pronte a scendere in campo sotto gli occhi di un pubblico appassionato. In campo, si affrontano le rispettive formazioni e i loro allenatori, pronti a guidare le proprie formazioni verso l’obiettivo finale.

La UEFA Champions Leagueentra nel vivo con una semifinale che profuma di finale anticipata. Questa sera, al Parco dei Principi, il Paris Saint-Germain ospita il Bayern Monacoin una sfida ad altissima intensità. I parigini, campioni d’Europa in carica, arrivano all’appuntamento forti del successo nei quarti contro il Liverpool e guidati dall’esperienza di Luis Enrique. Dall’altra parte, i tedeschi allenati da Vincent Kompany si presentano con il titolo di campioni di Germania appena conquistato e l’entusiasmo per aver eliminato il Real Madrid. Il PSGsi affida a un tridente offensivo di talento con Dembélé e Kvaratskhelia a supporto, mentre a centrocampo spazio a giovani di qualità come Zaire-Emery.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Champions League, notte da sogno a Parigi: PSG-Bayern per un posto in finale

Who will win the Champions League trophy#atleticomadrid #psg #bayernmunich #arsenal

Notizie correlate

La schedina | Champions League, l’Atalanta sfida il Bayern: notte da storia a BergamoIl fascino delle grandi notti di Champions League torna a scuotere l’Europa oggi, martedì 10 marzo, con l’inizio degli ottavi di finale.

Quarti Champions League su Prime Video, PSG-Liverpool e Bayern-Real MadridPrime Video trasmette i quarti di Champions League: PSG-Liverpool e Bayern-Real Madrid in esclusiva, con studio e highlights.

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Il calendario e gli orari di Champions League; Champions League, PSG-Bayern Monaco: semifinale stellare; Champions, dove vedere in TV la prima semifinale tra PSG e Bayern Monaco; Ruggeri e la mancata chiamata dell'Italia per i playoff: Nulla da ridire, speravo solo si qualificasse.

UEFA Champions League, notte da brividi su Prime Video: Atletico Madrid–Arsenal è già una sfida da dentro o fuoriPrime Video trasmette in esclusiva l’andata della semifinale di Champions League Atletico Madrid–Arsenal il 29 aprile ... calciomagazine.net

Tra gli appuntamenti di oggi ci sarà anche la semifinale di Champions League tra PSG e Bayern MonacoDove vedere Sinner-Norrie e Musetti-Lehcka al Masters 1000 di Madrid, la semifinale di Champions League, tutto lo sport in tv di martedì 28 aprile ... gazzetta.it

Gli eleganti poster del Paris Saint-Germain per le partite di Champions League x.com

Via al countdown scudetto! Inter a +10 sul Napoli, oggi in Champions League sarebbero qualificate anche Milan e Juve, la Cremonese è terzultima davanti a Verona e Pisa. Quali saranno i verdetti ⌛ facebook