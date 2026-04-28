Nella semifinale di Champions League che si è giocata a Parigi, il PSG ha vinto contro il Bayern Monaco con il punteggio di 5-4. La partita è stata molto intensa e ricca di episodi, lasciando un segno importante nella storia della competizione. La sfida si è conclusa con un risultato sorprendente, coinvolgendo numerosi goal e momenti di grande spettacolo. La partita rimarrà nella memoria come una delle più emozionanti in questa stagione.

È successo di tutto a Parigi nell’andata della semifinale di Champions League con il PSG che ha battuto il Bayern Monaco per 5-4 per una partita che ha segnato la storia di questa competizione e di questo sport. Semifinale di Champions League folle a Parigi (Ansa Foto) – calciomercato.it Una sfida che ha messo in mostra i grandissimi talenti in campo, da Kvaratskhelia a Dembelé, passando per Olise e Kane. Una serie di campioni che ha onorato al meglio l’impegno così importante della serata con il discorso relativo alla qualificazione in finale che è rimandato al ritorno in programma la prossima settimana a Monaco di Baviera. La partita ha visto il Bayern Monaco andare in vantaggio con il calcio di rigore di Kane, raggiunto dopo poco dalla prima rete di Kvaratskhelia.🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Champions League, PSG-Bayern Monaco 5-4: notte folle a Parigi

PSG-Bayern Monaco 1-2: gol e highlights | Champions League

Notizie correlate

Champions League, notte da sogno a Parigi: PSG-Bayern per un posto in finaleLa UEFA Champions Leagueentra nel vivo con una semifinale che profuma di finale anticipata.

Champions League, oggi Psg-Bayern Monaco – Diretta(Adnkronos) – Il Psg ospita il Bayern Monaco – in diretta tv e streaming – nella prima semifinale di Champions League.

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Psg-Bayern Monaco, oggi semifinale Champions League. Orario, probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming; Dove vedere in tv Psg-Bayern Monaco, semifinale di Champions League; Il calendario e gli orari di Champions League; Anteprima Champions League, Paris - Bayern: dove guardarla, probabili formazioni, stato di forma e dichiarazioni degli allenatori.

PSG-Bayern è un altro sport rispetto alla Serie A, Luis Enrique vince 5-4: si decide tutto a MonacoIl PSG batte 5-4 il Bayern Monaco nella semifinale di andata della Champions League 2025-2026: show di Kvara e Dembelé, i bavaresi non mollano e tengono ... fanpage.it

Psg-Bayern: orario, diretta, formazioni ufficiali e dove vedere in tv e streaming la Champions LeaguePrimo atto della semifinale al Parco dei Principi: gli uomini di Luis Enrique attendono i campioni di Germania di Kompany ... tuttosport.com

Champions League, semifinale di andata: PSG-Bayern Monaco dopo 45' I tedeschi hanno vinto tutti e cinque gli ultimi incontri con i francesi. Atletico Madrid-Arsenal in programma domani alle 21 Segui le cronache testuali su Rainews.it https://www.rainews.it/ - facebook.com facebook

DETTO, FATTO. Nella conferenza stampa alla vigilia della semifinale di Champions League contro il Bayern Monaco, Kvara aveva parlato del ‘suo gol’: movimento a rientrare e tiro a giro. Un gesto tecnico che ormai conosciamo bene e sul quale il georgiano l x.com