La finale di Champions League tra Psg e Arsenal rappresenta una delle più attese degli ultimi anni. I francesi, che hanno vinto l’edizione precedente, tornano a disputare la finale un anno dopo la vittoria del 2025. Le squadre possono ottenere fino a 130 milioni di euro in premi per la vincita, secondo le cifre ufficiali del torneo.

La finale di Champions League tra Psg e Arsenal è una delle più affascinanti degli ultimi anni. I francesi tornano a disputare la finale appena un anno dopo la vittoria del 2025 contro l'Inter, i Gunners invece non hanno mai vinto la Coppa dalla "Grandi Orecchie" e l'ultima volta che sono arrivati all'ultimo atto della competizione risale a vent'anni fa, nel 2006 contro il Barcellona. Le cifre della finale di Champions In termini di cifre, chi tra Paris Saint-Germain e Arsenal si aggiudicherà la Champions League oltre alla vittoria porterà a casa questa sera dal campo 6,5mln di euro. Ma per chi solleva la coppa la vittoria varrà attorno ai 130mln di euro. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Champions League, quanto guadagnano Psg e Arsenal? Fino a 130 milioni per la vincitrice

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UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2025/2026 FINAL MATCH SCHEDULE PSG VS ARSENAL - UCL FINAL FIXTURES 2025/26

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