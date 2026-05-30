Il Paris Saint-Germain ha vinto la finale di Champions League contro l’Arsenal ai rigori, dopo che la partita si era conclusa 1-1 ai supplementari. La decisione è arrivata dal dischetto, senza ulteriori tempi supplementari. La sfida si è protratta per tutta la durata regolamentare e oltre, fino alla conclusione ai rigori. La partita si è svolta senza ulteriori eventi oltre il pareggio e la successiva lotteria dal dischetto.

Dopo una lunghissima partita arrivata ai supplementari col risultato di 1-1, la finale di Champions League fra Arsenal e Paris Saint-German si è decisa ai rigori. Al termine della corsa, il Paris Saint-Germain ha vinto ai rigori per 5-4, laureandosi campione. Secondo successo di fila per i francesi dopo la finale vinta lo scorso anno contro l'Inter. Nel corso della partita i Gunners si erano portati in vantaggio in avvio, al 5', con un siluro di Havertz sul primo palo. Pareggio poi dei francesi al 20' della ripresa su calcio di rigore trasformato da Dembelè dopo un fallo di Mosquera su Kvaratskhelia. Tutto si è deciso infine dal dischetto. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Champions league, il Paris Saint-Germain batte l'Arsenal ai rigori e si laurea campione

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UEFA Champions League Final: Arsenal to face PSG on Saturday

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