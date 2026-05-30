Il PSG ha vinto ai rigori contro l’Arsenal a Budapest, dopo una partita senza gol nei tempi regolamentari. Durante la serie dei rigori, il portiere del PSG ha parato un tiro decisivo, mentre uno dei giocatori del PSG ha segnato il rigore che ha deciso la sfida. La partita si è conclusa con un risultato di 4-3 ai rigori in favore del PSG.

? Punti chiave Come ha fatto il PSG a neutralizzare l'invincibilità dell'Arsenal?. Chi ha deciso la sfida decisiva durante la serie dei rigori?. Perché la tattica di Luis Enrique ha prevalso su quella di Arteta?. Quali errori difensivi hanno permesso il pareggio dei parigini?.? In Breve Havertz segna al quinto minuto, Dembele pareggia al 65 con rigore su Mosquera.. Vitinha e Barcola colpiscono pali durante i tempi supplementari a Budapest.. Eze sbaglia il rigore parato da Nuno Mendes, Gabriel sbaglia l'ultimo tiro.. Hincapié subisce infortunio muscolare durante i supplementari per mancanza di sostituzioni.. Budapest, il PSG si prende l’Europa ai rigori dopo il pareggio con l’Arsenal. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Champions League: il PSG batte l’Arsenal ai rigori a Budapest

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