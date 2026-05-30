Il Paris Saint-Germain ha vinto la finale di Champions League a Budapest, confermando il suo ruolo di leader nel calcio europeo. La squadra ha battuto gli avversari in una partita giocata nel capoluogo ungherese il 30 maggio 2026. La vittoria rappresenta il risultato della strategia portata avanti dal presidente, che aveva già annunciato la volontà di dominare il panorama internazionale. La squadra ha festeggiato sul campo, tra applausi e cori dei tifosi.

Budapest (Ungheria) 30 maggio 2026 - Il Paris Saint-Germain ha conquistato la vetta del calcio globale e non ha intenzione di essere solo una protagonista passeggera. I parigini rimontano lo svantaggio iniziale e ai rigori conquistano la seconda Champions League consecutiva della loro storia. Terzo successo nella storia per un club francese e diventano solo la nona squadra capace di vincere la Coppa dei Campioni in anni consecutivi. Luis Enrique non perde il duello tattico contro l'allievo Mikel Arteta e fa un clamoroso bis europeo. Al vantaggio iniziale di Kai Havertz, risponde Ousmane Dembélé sul calcio di rigore conquistato da Kvicha Kvaratskhelia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Champions League, il Psg ancora sul tetto d'Europa, realizzata la visione di Al-Khelaifi

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