Champions League il Paris Saint-Germain fa il bis | è campione d’Europa

Da lapresse.it 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Paris Saint-Germain ha vinto di nuovo la Champions League, confermandosi campione d’Europa. La squadra ha ottenuto il titolo un anno dopo la vittoria precedente. La finale si è conclusa con la vittoria del club francese, che ha battuto gli avversari in partita. La vittoria è arrivata dopo che la squadra ha segnato i gol decisivi durante l’incontro. La squadra ha conquistato il trofeo con una prestazione complessivamente efficace, portando a termine la partita con il risultato finale.

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Un anno dopo, è ancora il Paris Saint-Germain a comandare sui campi europei. La squadra di Luis Enrique conquista la sua seconda Champions League: dopo il successo di 12 mesi fa contro l’ Inter, stavolta la vittima sacrificale è l’ Arsenal, che si arrende solo ai calci di rigore nella finale di Budapest. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da UEFA Champions League (@championsleague) Il film della partita. Il match si era concluso 1-1 dopo i tempi supplementari. I Gunners si sono portati in vantaggio in avvio, dopo appena 5 dal fischio di inizio: un rimpallo a metà campo sulla spalla di Trossard manda in campo aperto Havertz, che solo davanti a Safonov scaglia un bolide sul primo palo che manda in estasi i tifosi inglesi. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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EL PSG CAMPEÓN PARIS SAINT-GERMAIN- ARSENAL | FINAL DE LA UEFA CHAMPIONS LEAGUE 25/26 | EN DIRECTO

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