Il Paris Saint-Germain ha vinto di nuovo la Champions League, confermandosi campione d’Europa. La squadra ha ottenuto il titolo un anno dopo la vittoria precedente. La finale si è conclusa con la vittoria del club francese, che ha battuto gli avversari in partita. La vittoria è arrivata dopo che la squadra ha segnato i gol decisivi durante l’incontro. La squadra ha conquistato il trofeo con una prestazione complessivamente efficace, portando a termine la partita con il risultato finale.

Un anno dopo, è ancora il Paris Saint-Germain a comandare sui campi europei. La squadra di Luis Enrique conquista la sua seconda Champions League: dopo il successo di 12 mesi fa contro l’ Inter, stavolta la vittima sacrificale è l’ Arsenal, che si arrende solo ai calci di rigore nella finale di Budapest. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da UEFA Champions League (@championsleague) Il film della partita. Il match si era concluso 1-1 dopo i tempi supplementari. I Gunners si sono portati in vantaggio in avvio, dopo appena 5 dal fischio di inizio: un rimpallo a metà campo sulla spalla di Trossard manda in campo aperto Havertz, che solo davanti a Safonov scaglia un bolide sul primo palo che manda in estasi i tifosi inglesi. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Champions League, il Paris Saint-Germain fa il bis: è campione d’Europa

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EL PSG CAMPEÓN PARIS SAINT-GERMAIN- ARSENAL | FINAL DE LA UEFA CHAMPIONS LEAGUE 25/26 | EN DIRECTO

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Un anno fa la vittoria più dominata della storia con il 5-0 all’Inter. Oggi la vittoria più sofferta ai calci di rigore. Due finali completamente diverse. Ma un solo esito. Paris campione d’Europa! #PSGArsenal #PSGARS #UCLfinal #ChampionsLeague #PSG x.com

[Front Office Sports] Il Paris Saint-Germain sta pagando per far viaggiare e partecipare tutto lo staff della squadra alla finale di Champions League in Ungheria. La squadra ha fatto lo stesso la scorsa estate, inviando 500 membri dello staff alla finale in Germani reddit

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