Paris Saint Germain-Arsenal Finale Champions League 30-05-2026 ore 18 | 00 | formazioni quote pronostici convocati A Budapest il PSG punta al bis europeo

Da infobetting.com 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il 30 maggio 2026 alle ore 18:00 si disputa la finale di Champions League a Budapest tra Paris Saint Germain e Arsenal. I campioni in carica del PSG cercano di difendere il titolo contro la squadra di Arteta. Le formazioni, le quote e i convocati sono stati annunciati, mentre i pronostici sono divisi tra gli esperti. La partita rappresenta il punto più alto della stagione europea e si gioca sul campo per aggiudicarsi il trofeo continentale.

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Ultimo atto della Champions League, la gara più importante di tutte e quella che assegna il massimo trofeo continentale: a distanza di 12 mesi dal suo primo titolo i campioni uscenti del Paris Saint Germain scenderanno in campo contro l’Arsenal di Arteta. I parigini vanno per la conferma in una stagione magari non sfolgorante come quella passata ma che ha. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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© Infobetting.com - Paris Saint Germain-Arsenal (Finale Champions League, 30-05-2026 ore 18:00): formazioni, quote, pronostici, convocati. A Budapest il PSG punta al bis europeo
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