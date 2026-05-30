Il Paris Saint-Germain ha vinto la sua seconda Champions League consecutiva battendo l'Arsenal ai rigori alla Puskás Aréna di Budapest. La partita si è conclusa con la squadra francese che ha mantenuto il titolo, mentre l'Arsenal ha perso ai calci di rigore.

AGI - Una notte memorabile alla Puskás Aréna di Budapest, dove il Paris Saint-Germain si conferma sul tetto d'Europa vincendo la sua seconda Champions League consecutiva, infrangendo ancora una volta il sogno dell'Arsenal ai calci di rigore. Ecco l'articolo organizzato e strutturato con una formattazione scattante, titoli efficaci e l'albo d'oro ordinato in una tabella per una consultazione immediata, mantenendo rigorosamente intatta ogni parola del testo originale. Il trionfo a Budapest: PSG campione ai calci di rigore. Il Paris Saint-Germain vince la sua seconda Champions League consecutiva: contro l'Arsenal i parigini vincono ai calci di rigore, decisivo l'errore di Gabriel che ha condannato i Gunners alla seconda sconfitta dopo quella del 2006. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Champions: l'Arsenal crolla ai rigori, il Paris Saint-Germain resta sul tetto d’Europa

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