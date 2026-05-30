Hakimi sarà disponibile per la partita tra Psg e Arsenal, mentre Calafiori è inserito nella lista dei convocati. La sfida si gioca alla Puskas Arena di Budapest, nel match decisivo della Champions League 2025-26.

Siamo all'atto finale della Champions League 2025-26. Alla Puskas Arena di Budapest, Psg e Arsenal si sfidano per conquistare la coppa più ambita. Queste le probabili formazioni che scenderanno in campo alle ore 18: Luis Enrique recupera Hakimi e si affida al tridente spettacolare Kvara-Dembélé-Doué, mentre Arteta dà fiducia a Calafiori e opta per Havertz come unica punta. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Champions, le probabili formazioni di Psg-Arsenal: Hakimi recupera, Calafiori c'è

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Head to Head starting lineup for Arsenal and PSG

Notizie e thread social correlati

Le probabili formazioni di PSG-Arsenal in finale di Champions: Luis Enrique ritrova Hakimi e DembelèLa finale di Champions League tra PSG e Arsenal si svolge oggi alle 18:00 alla Puskas Arena di Budapest.

Leggi anche: Psg-Arsenal, finale Champions League 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla

Temi più discussi: PSG-Arsenal, le probabili: ok Hakimi e Nuno Mendes, Calafiori out; Psg-Arsenal, le probabili formazioni della finale di Champions League; Paris - Arsenal, anteprima finale di Champions League: dove guardarla, probabili formazioni, forma e interviste; Psg-Arsenal: orario finale Champions, probabili formazioni e dove vederla in tv.

FOCUS NM - Champions League: PSG-Arsenal, ecco le probabili formazioni della finale ift.tt/VDyNplI x.com

Psg-Arsenal, dove vedere in streaming e in chiaro la finale di Champions, formazioni e perché l’orario è insolitoPSG-Arsenal, guida completa alla finale di Champions League 2026 tra diretta TV, streaming e trasmissione in chiaro. Scopri le probabili formazioni e perché la UEFA ha scelto il nuovo orario delle 18 ... sport.virgilio.it

Champions League in palio: PSG-Arsenal, le probabili formazioni della finaleI campioni di Francia e quelli d'Inghilterra si affrontano alle 18 nel match che vale il trono d'Europa Paris Saint-Germain ed Arsenal si giocano il trono d’Europa nella finale di Champions League in ... sportal.it