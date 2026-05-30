Champions la finale alle 18 a Budapest Psg-Arsenal sfida di stelle e risorse infinite

Da sport.quotidiano.net 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La finale di Champions League si giocherà alle 18 a Budapest. La partita vede confrontarsi il Psg e l'Arsenal, due squadre con grandi risorse e numerosi giocatori di alto livello. È la prima volta che queste due squadre si affrontano in una finale di questa competizione. L’orario di inizio è stato comunicato ufficialmente, sottolineando l’importanza di non sbagliare nel calcolo del tempo. La partita rappresenta un evento di grande rilievo nel calcio europeo.

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L’orario, prima di tutto, perché sbagliarsi è un attimo: Psg-Arsenal, oggi, sarà la prima finale di Champions League con calcio d’inizio alle 18 (non più alle 21), per offrire "ai tifosi l’opportunità di godersi il resto della serata con amici e familiari", dice l’Uefa con soverchia empatia, e se poi in India e Cina l’orario può permettere ad alcune decine di milioni di telespettatori in più di godersi lo spettacolo, tanto meglio. Magnanimi, quelli di Nyon, ma soprattutto munifici: la finale di questa sera a Budapest chiuderà un’annata da 2,4 miliardi di euro di montepremi, anche se sia per il Paris Saint-Germain che per l’ Arsenal la differenza economica tra vincere e arrivare secondi è di una manciata di milioni, spiccioli rispetto alla gloria che deriverebbe dall’alzare la coppa al cielo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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