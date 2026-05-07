Champions | PSG in finale sfiderà l’Arsenal a Budapest

Il Paris Saint-Germain ha raggiunto la finale di UEFA Champions League, superando le sfide delle eliminatorie. La squadra si prepara a incontrare l’Arsenal in una partita che si terrà il 30 maggio a Budapest. La finale rappresenta un momento importante per entrambe le squadre, che si contendono il titolo continentale in una sfida prevista nel capoluogo ungherese.

Il Paris Saint-Germain si conferma nell’élite del calcio continentale e conquista l’accesso alla finale di UEFA Champions League, dove affronterà l’ Arsenal il prossimo 30 maggio a Budapest. La squadra di Luis Enrique ha strappato il pass per l’ultimo atto del torneo dopo un pareggio per 1-1 maturato nella bolgia dell’Allianz Arena di Monaco, un risultato che proietta i campioni in carica alla sfida decisiva grazie al 6-5 complessivo tra andata e ritorno. La gara è stata decisa da una rete fulminea di Ousmane Dembélé in apertura, mentre il guizzo tardivo di Harry Kane al 94° minuto ha soltanto mitigato l’amarezza per i bavaresi, incapaci di completare una rimonta che pareva impossibile.🔗 Leggi su Serieagoal.it

CHAMPIONS LEAGUE PREDICTIONS SEMI FINAL *LEG 2* | ARSENAL vs ATLETICO & BAYERN vs PSG

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