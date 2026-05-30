Champions Havertz accende l’Arsenal | risponde Dembélé con un rigore

Da ameve.eu 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Nella partita di Champions, Havertz ha segnato per l’Arsenal, che ha risposto con un rigore di Dembélé. La sfida si concentra sulla capacità dell’Arsenal di gestire la pressione del possesso palla del Paris Saint-Germain e sullo scontro tattico tra le strategie di Arteta e Luis Enrique. La partita è ancora in corso e il risultato rimane aperto.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

? Punti chiave Come farà l'Arsenal a resistere alla pressione del possesso parigino?. Chi riuscirà a spezzare l'equilibrio tattico tra Arteta e Luis Enrique?. Perché la difesa dei Gunners fatica a contenere le spinte francesi?. Quale strategia userà il PSG per scardinare il blocco inglese?.? In Breve Havertz segna al 18° minuto nella finale disputata a Budapest. Dembélé pareggia dal dischetto intorno al 20° minuto della sfida. Mikel Arteta guida l'Arsenal contro la squadra di Luis Enrique. Il tedesco Havertz aveva già vinto una finale europea nel 2021. Kai Havertz spacca l’equilibrio a Budapest: il PSG rientra con Dembélé nella finale di Champions. 🔗 Leggi su Ameve.eu

champions havertz accende l8217arsenal risponde demb233l233 con un rigore
© Ameve.eu - Champions, Havertz accende l’Arsenal: risponde Dembélé con un rigore
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Champions League, la finale tra Paris Saint-Germain e Arsenal si deciderà ai supplementari: al gol di Havertz risponde il rigore di DembéléLa finale di Champions League tra Paris Saint-Germain e Arsenal si deciderà ai supplementari.

Leggi anche: PSG-Arsenal 1-1: Dembelè risponde ad Havertz, si va ai supplementari

Temi più discussi: PSG-Arsenal 5-4 dcr, pagelle e tabellino: Dembélé chirurgico, Kvara si accende all'improvviso, Havertz non basta, disastro Mosquera; Back to Back Paris Saint-Germain, l'Arsenal crolla sul più bello: Luis Enrique batte Arteta ai rigori e vince la Champions League 26; Champions League, Arsenal ko ai rigori: trionfa ancora il Psg | Libero Quotidiano.it; Finale Champions, primo tempo ai Gunners: un super gol di Havertz apre l’incontro.

champions havertz accende lChampions al PSG, Donnarumma guarda Safonov il miracolato: regala gol ad Havertz e trionfa ai rigori senza pararne unoChampions al PSG, Donnarumma guarda Safonov il miracolato: il portiere russo regala gol ad Havertz dell'Arsenal e trionfa ai calci di rigore senza pararne uno. sport.virgilio.it

Finale Champions, primo tempo ai Gunners: un super gol di Havertz apre l’incontroLa notte più lunga ed entusiasmante dell’anno calcistico europeo si accende alla Puskás Aréna di Budapest, teatro dell’atto conclusivo della UEFA Champions League. I primi quarantacinque minuti della ... gonfialarete.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web