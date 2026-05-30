Champions Havertz accende l’Arsenal | risponde Dembélé con un rigore
Nella partita di Champions, Havertz ha segnato per l’Arsenal, che ha risposto con un rigore di Dembélé. La sfida si concentra sulla capacità dell’Arsenal di gestire la pressione del possesso palla del Paris Saint-Germain e sullo scontro tattico tra le strategie di Arteta e Luis Enrique. La partita è ancora in corso e il risultato rimane aperto.
? Punti chiave Come farà l'Arsenal a resistere alla pressione del possesso parigino?. Chi riuscirà a spezzare l'equilibrio tattico tra Arteta e Luis Enrique?. Perché la difesa dei Gunners fatica a contenere le spinte francesi?. Quale strategia userà il PSG per scardinare il blocco inglese?.? In Breve Havertz segna al 18° minuto nella finale disputata a Budapest. Dembélé pareggia dal dischetto intorno al 20° minuto della sfida. Mikel Arteta guida l'Arsenal contro la squadra di Luis Enrique. Il tedesco Havertz aveva già vinto una finale europea nel 2021. Kai Havertz spacca l’equilibrio a Budapest: il PSG rientra con Dembélé nella finale di Champions. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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