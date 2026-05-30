Champions Havertz accende l’Arsenal | risponde Dembélé con un rigore

Notizia in breve

Nella partita di Champions, Havertz ha segnato per l’Arsenal, che ha risposto con un rigore di Dembélé. La sfida si concentra sulla capacità dell’Arsenal di gestire la pressione del possesso palla del Paris Saint-Germain e sullo scontro tattico tra le strategie di Arteta e Luis Enrique. La partita è ancora in corso e il risultato rimane aperto.