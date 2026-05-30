Il PSG ha vinto la finale di Champions League ai rigori dopo che un errore di Gabriel ha condannato l’Arsenal. Durante la partita, la squadra ha perso il controllo del gioco in alcune fasi, favorendo le occasioni avversarie. Il rigore decisivo è stato causato da un fallo in area, che ha dato agli avversari la possibilità di segnare dal dischetto. La sequenza di eventi ha portato alla vittoria della squadra francese ai calci di rigore.

? Domande chiave Come ha fatto l'Arsenal a perdere il controllo del gioco?. Chi ha causato il rigore che ha cambiato le sorti della finale?. Perché la tattica di Arteta è fallita nei momenti decisivi?. Quali conseguenze avrà questo errore sulla carriera di Gabriel?.? In Breve Havertz segna per l'Arsenal sfruttando un rimpallo nel primo tempo a Budapest.. Dembélé pareggia su rigore dopo il fallo di Mosquera su Kvaratskhelia.. Raya para il tiro di Nuno Mendes durante la serie di rigori.. Eze sbaglia la propria conclusione durante la batteria decisiva dei rigori.. Il PSG conquista la Champions League ai rigori nella Puskas Arena di Budapest: l’errore fatale di Gabriel regala il titolo ai parigini. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Champions ai rigori: il PSG è campione dopo l’errore di Gabriel

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PSG Campione d'Europa. Battuto l'Arsenal ai calci di rigore e 2°Champions League vinta consecutiva.

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