Cetrioli | 6 ricette fresche e leggere per piatti estivi e gustosi

Notizia in breve

Sono state trovate tracce di pesticidi nei cetrioli venduti nei supermercati italiani, con valori che superano i limiti consentiti. Le analisi hanno coinvolto diversi marchi e provenienze, evidenziando differenze tra prodotti biologici e convenzionali. La presenza di residui chimici è stata confermata in vari campioni, alcuni dei quali destinati al consumo fresco. Le autorità hanno avviato controlli e richiamato alcuni lotti, invitando i consumatori a preferire prodotti certificati e lavare accuratamente i cetrioli prima dell’uso.