Cetrioli | 6 ricette fresche e leggere per piatti estivi e gustosi
Sono state trovate tracce di pesticidi nei cetrioli venduti nei supermercati italiani, con valori che superano i limiti consentiti. Le analisi hanno coinvolto diversi marchi e provenienze, evidenziando differenze tra prodotti biologici e convenzionali. La presenza di residui chimici è stata confermata in vari campioni, alcuni dei quali destinati al consumo fresco. Le autorità hanno avviato controlli e richiamato alcuni lotti, invitando i consumatori a preferire prodotti certificati e lavare accuratamente i cetrioli prima dell’uso.
Se in cucina usi i cetrioli solo nelle insalate, è arrivato il momento di segnarsi qualche ricetta più fantasiosa. Con un apporto calorico molto basso - circa 12-15 calorie per 100 grammi - i cetrioli sono l'ortaggio perfetto da portare a tavola, soprattutto quando fa caldo e serve compensare l'idratazione col cibo. Una crema fredda dal sapore delicato, perfetta come antipasto o pranzo leggero. Per prepararla bastano cetrioli, yogurt greco, un filo d’olio extravergine, menta fresca e poco succo di limone. Dopo aver frullato tutto, il gazpacho va lasciato riposare in frigorifero per almeno un’ora. Grazie alla presenza dello yogurt, questo piatto apporta proteine e calcio, mentre i cetrioli contribuiscono all’idratazione con il loro elevato contenuto di acqua. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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