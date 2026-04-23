Con l’arrivo della primavera, le fragranze si arricchiscono di note fresche, leggere e floreali, ideali per accompagnare le giornate più calde. Le nuove proposte sono caratterizzate da profumi che evocano sensazioni di leggerezza e libertà, perfetti per essere indossati quotidianamente. La stagione invita a scegliere essenze che rispecchiano la vitalità e la rinascita, trasformando il profumo in una piccola esperienza personale.

Note floreali e fragranze che profumano di leggerezza e libertà. Il profumo come experience quotidiana (e stagionale) . Cambia la stagione e con l’arrivo della primavera anche le fragranze diventano più leggere e delicate. Tra le note olfattive più indicate per il periodo che precede l’estate, la base floreale o sgrumata resta indubbiamente la più ricercata, nonché quella maggiormente richiesta da chi, oggi, vive il profumo come una vera e propria experience quotidiana. Ma quali sono le novità da provare ora? La nuova collezione Eaux Fraîches di Yves Rocher trae ispirazione dai sentori autentici dei campi fioriti. Pensate come vere composizioni olfattive sfaccettate, queste creazioni esprimono una visione fresca di una natura che si risveglia.🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Fragranze di primavera: sì a note fresche, leggere e floreali

Tre profumi primaverili che non ti faranno mai passare inosservata

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