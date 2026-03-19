Finalmente disponibile su Amazon "Mia trôp. Gnaân pôch. Gióst" (ovviamente con titolo tradotto "Né troppo. Né poco. Giusto"), il superdesiderato libro di ricordi e ricette di Marta Scalabrini Rosati, finora presente solo alla biblioteca Panizzi. "Questo libro nasce dall’insieme delle esperienze che ho fatto nel tempo trascorso dentro ma soprattutto fuori dalla cucina - spiega Marta - I miei piatti hanno sempre avuto radici salde nella tradizione anche quando non se ne occupavano direttamente. Ora però sono sempre più stringenti l’esigenza e la voglia di parlare della mia terra, l’Emilia, non più solo attraverso l’utilizzo degli ingredienti di questo territorio, ma attraverso la loro stessa storia". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - I ricordi e le ricette delle nonne: "I loro piatti mi hanno donato gioia"

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