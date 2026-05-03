A Cesenatico si svolge il campionato nazionale di Ginnastica artistica organizzato dall’Uisp, con circa 2.500 atleti che partecipano alla competizione. L’evento si tiene presso il Villaggio Accademia, un grande centro sportivo situato sulla spiaggia di Ponente. La manifestazione coinvolge diverse discipline della ginnastica e vede la partecipazione di competitori provenienti da diverse regioni italiane. La giornata rappresenta una tappa importante del calendario sportivo estivo in riviera.

In riviera entra nel vivo il Campionato nazionale di Ginnastica artistica Uisp. L’appuntamento è al Villaggio Accademia di Cesenatico, il grande centro sportivo affacciato sulla spiaggia di Ponente, dove sono giunti circa 2.500 atleti suddivisi in varie categorie, dalle bambine e bambini ’Mini 1’ sotto gli 8 anni sino agli over. La maggior parte sono ragazze, ma sono iscritti anche una sessantina di maschi, il doppio della passata edizione. Al Campionato nazionale partecipano ginnaste e ginnasti provenienti da molte Regioni, con una larga rappresentativa da Emilia-Romagna, Toscana e Lombardia, Liguria e Piemonte, in rappresentanza di 195 società affiliate alla Uisp, l’Unione italiana sport per tutti.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - A Cesenatico il campionato Uisp. Protagonisti 2.500 atleti

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