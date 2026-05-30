Il sopravvissuto dell’agguato in Certosa è stato rintracciato dopo due giorni di silenzio. Ha raccontato di essere stato presente durante l’attacco, ma non ha fornito dettagli sui responsabili. I fratelli Ibarra sono stati scambiati per altri criminali a causa di errori nelle identificazioni. La polizia sta indagando sulle circostanze dell’agguato e sulle modalità di riconoscimento dei sospettati. Nessuna persona è stata ancora ufficialmente incriminata.

? Punti chiave Cosa ha rivelato il sopravvissuto dopo due giorni di silenzio?. Perché i fratelli Ibarra sono stati scambiati per altri criminali?. Chi sono i Latin King che hanno segnato il territorio?. Come hanno agito i minorenni durante l'agguato alla stazione?.? In Breve J.H. fornisce testimonianze decisive dopo due giorni di silenzio dalla fuga di martedì.. Aggressione compiuta da circa quindici persone con sigla LK dei Latin King.. Ipotesi scambio di persona per scontri avvenuti martedì pomeriggio vicino alla stazione.. Gianluca Ibarra è morto per circa trenta fendenti ricevuti martedì sera.. J.H., colombiano di 32 anni sopravvissuto all’agguato della stazione Certosa, è stato rintracciato giovedì dagli investigatori della Squadra mobile dopo due giorni di silenzio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Certosa, rintracciato il sopravvissuto: ecco la verità sull’agguato

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