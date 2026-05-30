Cerca di accoltellare il prof a San Vito Lo Capo sul casco dell'11enne scritte sulle stragi negli Usa

Un bambino di 11 anni ha tentato di accoltellare il suo insegnante durante le lezioni in una scuola media di San Vito Lo Capo. Prima dell'aggressione, aveva pubblicato su TikTok alcune foto con scritte riguardanti le stragi negli Stati Uniti, e aveva scritto di non voler essere incolpato per ciò che avrebbe fatto alcune ore dopo. L'intervento degli altri adulti ha evitato conseguenze più gravi.

L'11enne che ha cercato di accoltellare l'insegnante di tecnologia in una scuola media di San Vito Lo Capo aveva postato su TikTok alcune foto nelle quali chiedeva di "non essere incolpato" per quello che avrebbe fatto quattro ore dopo il post. Tra le immagini caricate sul social, anche quella del casco integrale che indossava e sul quale erano riportate scritte pro stragi negli Usa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Ancora un’aggressione a un professore. È accaduto in una scuola media di San Vito Lo Capo. Un ragazzino di 11 anni ha cercato di accoltellare il docente, riprendendo tutto in una diretta social. #Tg1 Rosa Vitarelli x.com

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