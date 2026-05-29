San Vito Lo Capo 11enne entra in classe armato e cerca di accoltellare l'insegnante in diretta social

Notizia in breve

Un ragazzino di 11 anni si è introdotto in una scuola di San Vito Lo Capo indossando un casco integrale e ha cercato di accoltellare l'insegnante di tecnologia. L’episodio si è verificato in aula e il tentativo è stato ripreso in diretta sui social. Non risultano feriti gravi. Le forze dell'ordine sono intervenute per gestire la situazione.