Durante gli iHeartRadio Music Awards, Taylor Swift ha attirato l’attenzione per il suo look. La cantante ha sfoggiato un trucco e un’acconciatura che sono già molto commentati sui social media, e non solo per l’anello che indossa. Il suo stile ha catturato l’attenzione di molti, diventando subito un argomento di discussione tra fan e addetti ai lavori.

C’è un motivo se il beauty di Taylor Swift agli iHeartRadio Music Awards sta già girando ovunque — e no, non è solo per l’anello. È uno di quei look che sembrano semplici a primo sguardo, ma che funzionano perché tutto è perfettamente bilanciato. Niente è eccessivo, niente è fuori posto. È bridal, sì, ma filtrato in modo molto più attuale: meno “sposa perfetta”, più glow naturale, quasi spontaneo. Taylor Swift ha portato il bridal beauty agli iHeartRadio Music Awards (senza sembrare in modalità matrimonio). La manicure è il punto da cui partire, perché è lì che si capisce tutto. Quel rosa lattiginoso, leggermente shimmer, non è un nude qualsiasi. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Taylor Swift sta entrando nella sua bridal beauty era per gli iHeartRadio Musica Awards (ma in versione cool girl)

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