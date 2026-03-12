C’era una volta il mondo senza Ai Parlando con nonni e genitori

Abbiamo parlato con genitori e nonni per scoprire come si viveva prima dell’arrivo di internet, delle nuove tecnologie e dell’intelligenza artificiale. Attraverso le loro testimonianze, si è potuto comprendere meglio il modo in cui le persone affrontavano la quotidianità senza questi strumenti moderni. Le conversazioni hanno permesso di raccogliere ricordi e dettagli sulla vita di un tempo.

Per capire come si viveva senza internet, nuove tecnologie e intelligenza artificiale, abbiamo intervistato i nostri genitori e i nostri nonni. Ecco cosa ci hanno raccontato: "Avere una televisione non era scontato - dice nonna Nadia - Solitamente in un palazzo le poche famiglie che avevano la televisione ospitavano i condomini per guardarla insieme oppure ci ritrovavamo ai circoli. La tv era in bianco e nero, aveva un solo canale che dalle 16 mandava in onda programmi per bambini e la sera il telegiornale e trasmissioni di vario tipo". Babbo Andrea ricorda: "Da piccolo, insieme al mio vicino di casa, avevo costruito una carrucola che andava da un balcone all’altro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

