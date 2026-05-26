Conto da 145 euro per una cena di pesce a Roseto dà una testata al ristoratore e fugge senza pagare

Un uomo di 51 anni ha avuto un alterco con il ristoratore dopo aver mangiato una cena di pesce che costava 145 euro. Dopo aver dato una testata al proprietario, l’uomo è fuggito senza pagare. Il ristoratore ha deciso di portare l’uomo in tribunale.

Un uomo di 51 anni è stato trascinato in tribunale dal ristoratore al quale si era rifiutato di corrispondere 145 euro per una cena a base di pesce consumata insieme a una donna. Il cliente 51enne, infatti, avrebbe dato una testata al titolare del locale di Roseto dove aveva mangiato per poi allontanarsi senza pagare. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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