Valentino Rossi | A casa ho una stanza dei giochi Mia moglie dice che ho gli amici immaginari
In un podcast, Valentino Rossi ha parlato della sua casa, menzionando una stanza dedicata ai giochi. Lì si allena per le competizioni con un simulatore e si dedica anche ad attività di svago con vari giochi. La moglie del pilota ha commentato ironicamente che Rossi ha degli amici immaginari in quella stanza. Nessun dettaglio è stato fornito sui giochi specifici o sull’uso del simulatore.
Valentino Rossi in un'intervista rilasciata in un podcast ha parlato anche della sua stanza ludica. Lì si allena per le gare con il simulatore, ma riesce anche a svagarsi con tantissimi giochi.🔗 Leggi su Fanpage.it
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