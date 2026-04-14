Valentino Rossi | A casa ho una stanza dei giochi Mia moglie dice che ho gli amici immaginari

Da fanpage.it 14 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In un podcast, Valentino Rossi ha parlato della sua casa, menzionando una stanza dedicata ai giochi. Lì si allena per le competizioni con un simulatore e si dedica anche ad attività di svago con vari giochi. La moglie del pilota ha commentato ironicamente che Rossi ha degli amici immaginari in quella stanza. Nessun dettaglio è stato fornito sui giochi specifici o sull’uso del simulatore.

Valentino Rossi in un'intervista rilasciata in un podcast ha parlato anche della sua stanza ludica. Lì si allena per le gare con il simulatore, ma riesce anche a svagarsi con tantissimi giochi.🔗 Leggi su Fanpage.it

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