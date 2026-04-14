Valentino Rossi | A casa ho una stanza dei giochi Mia moglie dice che ho gli amici immaginari

In un podcast, Valentino Rossi ha parlato della sua casa, menzionando una stanza dedicata ai giochi. Lì si allena per le competizioni con un simulatore e si dedica anche ad attività di svago con vari giochi. La moglie del pilota ha commentato ironicamente che Rossi ha degli amici immaginari in quella stanza. Nessun dettaglio è stato fornito sui giochi specifici o sull’uso del simulatore.