Marotta chiede all'Inter di realizzargli un sogno | Voglio alzare la Champions prima della pensione

Notizia in breve

Il presidente dell'Inter ha espresso il desiderio di vincere la Champions League prima di andare in pensione. In un'intervista, ha dichiarato di sperare di ricevere questo trofeo come regalo. La sua dichiarazione rivela l'obiettivo personale di conquistare il prestigioso titolo europeo con la squadra. Non sono state fornite tempistiche o dettagli specifici sul percorso per raggiungere questa meta.