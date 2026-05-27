Marotta chiede all'Inter di realizzargli un sogno | Voglio alzare la Champions prima della pensione

Da fanpage.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il presidente dell'Inter ha espresso il desiderio di vincere la Champions League prima di andare in pensione. In un'intervista, ha dichiarato di sperare di ricevere questo trofeo come regalo. La sua dichiarazione rivela l'obiettivo personale di conquistare il prestigioso titolo europeo con la squadra. Non sono state fornite tempistiche o dettagli specifici sul percorso per raggiungere questa meta.

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Il presidente dell'Inter Beppe Marotta non nasconde la sua più grande ambizione: "Spero mi regalino questo trofeo". E poi cita la Juventus: "Dopo 4 finali perse, l'obiettivo della prossima stagione è vincere qualcosa in Europa.". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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