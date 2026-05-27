Marotta chiede all'Inter di realizzargli un sogno | Voglio alzare la Champions prima della pensione
Il presidente dell'Inter ha espresso il desiderio di vincere la Champions League prima di andare in pensione. In un'intervista, ha dichiarato di sperare di ricevere questo trofeo come regalo. La sua dichiarazione rivela l'obiettivo personale di conquistare il prestigioso titolo europeo con la squadra. Non sono state fornite tempistiche o dettagli specifici sul percorso per raggiungere questa meta.
Il presidente dell'Inter Beppe Marotta non nasconde la sua più grande ambizione: "Spero mi regalino questo trofeo". E poi cita la Juventus: "Dopo 4 finali perse, l'obiettivo della prossima stagione è vincere qualcosa in Europa.". 🔗 Leggi su Fanpage.it
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In realtà ci si chiede per quale motivo Marotta (non conosco questa persona, se ne occuperà il ns ufficio legale) e l'Inter non querelino una persona con l'aura di colui che ha fatto la guerra alla mafia, per le frasi gravi rilasciate e mai ritirate, anzi. Non ne esce x.com
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[Nico Schira] L'Inter sta intensificando i contatti per Oumar Solet e c'è stato persino un incontro tra i club alcune settimane fa. Il club ha GIA' raggiunto un accordo con il difensore per un contratto di 5 anni del valore di 2-2,5 milioni di euro all'anno. : r/FCInt reddit
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