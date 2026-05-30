Gli azzurri hanno raggiunto gli ottavi di finale al Roland Garros, con Cobolli e Berrettini che hanno vinto i rispettivi match contro Comesana e Tien. Sinner, dopo una sconfitta e un periodo di pausa, si sta preparando per Wimbledon. Matteo Arnaldi sta ancora giocando contro il belga Collignon mentre si chiude questa edizione del torneo.

Il campionissimo Jannik Sinner si concede una pausa dopo il crollo psicofisico di giovedì e scruta l’orizzonte verso Wimbledon, Matteo Arnaldi sta ancora giocando col belga Collignon quando questo giornale va in stampa. Tuttavia il cielo di Parigi può già tributare un’ovazione a Matteo Berrettini, ubriacando il pubblico - citazione da Baudelaire - «di vino, di poesia, di virtù». Ma soprattutto di tennis e di nerbo. Il trentenne romano esce vittorioso da una battaglia di cinque ore e 23 minuti nel terzo turno del Roland Garros contro «El Tiburon» Comesana, argentino specialista della terra battuta: 7-6, 5-7, 6-7, 6-4, 7-6 con vittoria a 13 nel supertiebreak. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - C’è vita oltre Sinner: ok Cobolli e anche Berrettini torna titanico

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Il tennis che unisce, oltre ai campioni c’è la crescita delle persone. Alessandro Barba, coordinatore tennis @UispNazionale, ospite a @inblu2000it Radio InBlu, racconta il tennis come scuola di vita e ruolo sociale, tra Effetto Sinner e sportpertutti uisp.it/nazio x.com

Sinner è scoppiato, fuori dal roland garros !!!! reddit