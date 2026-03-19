congedo parentale sui tempi riaperto il confronto in commissione lavoro

In commissione Lavoro si torna a discutere dei tempi del congedo parentale. Il presidente della commissione, Walter Rizzetto, ha confermato la disponibilità a riprendere il confronto sui temi legati alle modalità e alle tempistiche di questa misura. La riapertura del dibattito arriva dopo un periodo di sospensione, con l’obiettivo di approfondire le questioni sollevate dai membri della commissione.

Il presidente della commissione Lavoro della Camera, Walter Rizzetto, assicura la «disponibilità ad affrontare un discorso nel merito» e che il tema sarà approfondito «nelle prossime settimane» con l’obiettivo di uno sviluppo prima della legge di Bilancio. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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