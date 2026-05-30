Otto studenti sono rimasti bloccati per più di tre ore a circa 30 metri d’altezza sulle montagne russe di un parco divertimenti in Texas. L’impianto ha subito un guasto improvviso, lasciando i passeggeri sospesi a testa in giù. Le immagini dei soccorsi mostrano le operazioni per liberare le persone dalla struttura. Nessuna informazione è stata fornita sulla presenza di feriti o sulle condizioni dei coinvolti.

Otto persone sono rimaste intrappolate per oltre tre ore a trenta metri d’altezza sulle montagne russe del parco divertimenti Pleasure Pier di Galveston, in Texas, sospese a testa in giù a causa di un guasto improvviso all’impianto. Un tardo pomeriggio di forte tensione che si è concluso senza feriti grazie al delicato e tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco. Il guasto e l’intervento dei soccorsi. L’allarme è scattato intorno alle 17:35 di giovedì. Durante la fase iniziale di salita dell’attrazione nota come “Iron Shark “, un’avaria all’ impianto elettrico ha causato il blocco immediato dei vagoni. Gli otto passeggeri a bordo sono rimasti incastrati in prossimità della vetta, in un tratto di salita verticale a circa 30 metri d’altezza (100 piedi). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - C’è un guasto alle montagne russe, 8 studenti in gita restano bloccati a testa in giù per 3 ore a 30 metri d’altezza: le impressionanti immagini dei soccorsi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Texas, sospesi nel vuoto per un guasto alle montagne russe: il salvataggio dei passeggeri

Notizie e thread social correlati

Montagne russe si fermano, studenti bloccati per ore in verticale a 30 metri di altezza in Texas: “Scossi e disidratati”Le montagne russe si sono bloccate a circa 30 metri di altezza, lasciando un gruppo di studenti in sospeso per ore.

Texas, 8 persone bloccate sulle montagne russe a 30 metri d'altezza: il salvataggio è spettacolareOtto persone sono state salvate da un vagone delle montagne russe a 30 metri d’altezza in un parco di Galveston, Texas.

Temi più discussi: Momenti di paura al parco divertimenti Pleasure Pier di Galveston, in Texas, dove otto persone sono rimaste bloccate a oltre 30 metri d’altezza dopo un guasto alle montagne russe Iron Shark. L’attrazione si è fermata nel tardo pomeriggio di giovedì lasciando; Texas, montagne russe bloccate a 30 metri d'altezza lasciano 8 persone intrappolate: il video del salvataggio; Texas, sospesi nel vuoto per un guasto alle montagne russe: le immagini del salvataggio; Incidente aereo nel pomeriggio: precipita con l'aliante, morto un pilota di 64 anni.

Stampa a gradi separati: è un mito? reddit

Texas, 8 persone bloccate sulle montagne russe a 30 metri d'altezza: il salvataggio è spettacolareMomenti di paura nel parco divertimenti di Galveston, in Texas, dove un vagone delle ... msn.com

Cinecittà World: guasto sulle montagne russe, diverse persone bloccate a 20 metri d'altezza per un'ora. C'erano anche 4 bambiniSi fermano le montagne russe a Cinecittà World. Per circa un'ora un gruppo di 15 persone, tra cui 4 minori, è rimasto bloccato sulla giostra Altair a causa di un problema tecnico che ha messo fuori ... roma.corriere.it