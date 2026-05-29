Montagne russe si fermano studenti bloccati per ore in verticale a 30 metri di altezza in Texas | Scossi e disidratati

Da fanpage.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le montagne russe si sono bloccate a circa 30 metri di altezza, lasciando un gruppo di studenti in sospeso per ore. I ragazzi sono rimasti fermi in posizione verticale, visibilmente scossi e disidratati. I vigili del fuoco sono intervenuti e hanno impiegato più di tre ore per raggiungerli e portarli a terra in sicurezza. Nessuna persona ha riportato ferite gravi.

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Il gruppo di studenti statunitensi in gita scolastica è stato infine soccorso dai vigili del fuoco che hanno impiegato oltre tre ore per portare tutti a terra. "Naturalmente erano scossi e disidratati ma tutti stavano abbastanza bene” ha spiegato il capo dei vigili del fuoco. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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