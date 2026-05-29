Montagne russe si fermano studenti bloccati per ore in verticale a 30 metri di altezza in Texas | Scossi e disidratati
Le montagne russe si sono bloccate a circa 30 metri di altezza, lasciando un gruppo di studenti in sospeso per ore. I ragazzi sono rimasti fermi in posizione verticale, visibilmente scossi e disidratati. I vigili del fuoco sono intervenuti e hanno impiegato più di tre ore per raggiungerli e portarli a terra in sicurezza. Nessuna persona ha riportato ferite gravi.
Il gruppo di studenti statunitensi in gita scolastica è stato infine soccorso dai vigili del fuoco che hanno impiegato oltre tre ore per portare tutti a terra. "Naturalmente erano scossi e disidratati ma tutti stavano abbastanza bene” ha spiegato il capo dei vigili del fuoco. 🔗 Leggi su Fanpage.it
How to Go From $0 to Wealth in 2026 Billionaire Habits + High Income Skills
Notizie e thread social correlati
Texas, 8 persone bloccate sulle montagne russe a 30 metri d'altezza: il salvataggio è spettacolareOtto persone sono state salvate da un vagone delle montagne russe a 30 metri d’altezza in un parco di Galveston, Texas.
Blackout al Luna Park di Gambettola: 8 giovani bloccati a 10 metri d’altezzaIeri sera, alle 21, un blackout improvviso ha causato il blocco di otto giovani a circa dieci metri di altezza in una delle attrazioni del Luna Park...
Argomenti più discussi: Si fermano le montagne russe: passeggeri restano bloccati nel gelo; Beyblade X: Ep. 45 - Il mito della Shiroboshi School Video; Lo straordinario mondo di Gumball: Capo / Niente bugie Video.
Brividi al parco divertimenti: si ferma l'ottovolante, bloccati nel gelo'Brividi', in ogni senso, al parco divertimenti Canada’s Wonderland di Vaughan, in Ontario, dove alcuni passeggeri sono rimasti bloccati sulle montagne r ... virgilio.it