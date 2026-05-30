L’aeroporto di Monaco di Baviera ha sospeso temporaneamente le operazioni a causa di un allarme per un drone segnalato nei pressi. La polizia ha condotto controlli senza trovare alcun oggetto o drone nell’area. A causa dell’allarme, molti voli sono stati dirottati a centinaia di chilometri di distanza, causando disagi ai passeggeri. La segnalazione si riferisce a una minaccia proveniente dalla Russia, in relazione a un episodio simile verificatosi in Romania.

L’ allarme sicurezza per i presunti pericoli dal cielo in arrivo dalla Russia – sulla scia del caso in Romania – ha provocato un’oretta di ansia e soprattutto di disagio per decine di passeggeri che dovevano decollare e atterrare all’aeroporto di Monaco di Baviera. Tutto è partito da una segnalazione di due piloti che hanno parlato di un presunto drone poco dopo le 9 del mattino. A quel punto – come spiega la polizia bavarese – “in coordinamento con il controllo del traffico aereo tedesco, le autorità di sicurezza hanno quindi deciso di chiudere le piste “. A quel punto sono partite le verifiche. Un elicottero della polizia è partito a caccia di eventuali droni, ma non è stato trovato nulla. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “C’è un drone” e l’aeroporto di Monaco si paralizza: voli dirottati a centinaia di km. Ma la polizia non trova niente

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