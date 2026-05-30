Il mercato della Juventus fatica a decollare, con le prime mosse che incontrano difficoltà. Il club ha tentato di acquisire Bernardo Silva, Alisson e Robertson, ma senza successo. Nel frattempo, il tecnico spinge per la conferma di Vlahovic, che resta al centro delle trattative. La stagione appena conclusa e le prime operazioni di mercato si sono rivelate più complicate del previsto. La società continua a lavorare per rinforzare la rosa, ma i primi obiettivi sono sfumati.

2026-05-30 10:20:00 Fa notizia quanto riportato poco fa dal CdS: Avanti a ostacoli. Il mercato della Juve fatica a decollare: certo, la stagione è appena andata in archivio e siamo ancora all’inizio delle operazioni ma le prime mosse del club bianconero hanno il denominatore comune della difficoltà. La mancata qualificazione alla Champions League ha già avuto il primo riflesso collaterale facendo tramontare l’idea che portava a Bernardo Silva tanto che il portoghese, dopo l’addio al Manchester City, con la Signora in Europa League ha declinato l’offerta bianconera e ora si avvicina a grandi passi al Barcellona. Non aveva fatto obiezioni invece Alisson, l’obiettivo principale individuato da Luciano Spalletti per rinnovare la porta bianconera, con una iniezione di esperienza e qualità. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - CdS – Sfumati Bernardo Silva, Alisson e Robertson ora Spalletti spinge per la conferma di Vlahovic

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