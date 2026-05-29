L’allenatore si è mostrato insoddisfatto per il mancato arrivo di Bernardo Silva e Alisson. La società non ha concluso gli acquisti desiderati, generando tensioni. Inoltre, il tecnico teme di perdere l’attaccante, con cui non si è ancora trovata una soluzione per il rinnovo del contratto. La situazione attuale ha creato preoccupazioni sul futuro della rosa e sulla stabilità della squadra in vista della prossima stagione.

con cui non si sblocca il rinnovo. L’umore di Luciano Spalletti è sempre più cupo, direttamente proporzionale alle cattive notizie che affliggono il calciomercato bianconero. Dietro le recenti tensioni e le liti post-derby con l’amministratore delegato Damien Comolli, si cela una profonda frustrazione per l’epilogo amaro del campionato. Il doppio harakiri contro Verona e Fiorentina, culminato con il sesto posto e la condanna all’Europa League, sta letteralmente sbriciolando la lista dei desideri stilata dal tecnico a inizio primavera. Spalletti aveva firmato il rinnovo ad aprile proprio per accelerare le trattative, ma ora si attende un vertice imminente e chiarificatore con John Elkann e Comolli per resettare le priorità e ripartire. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Spalletti irritato dal mercato: no per Bernardo e Alisson. Ora teme di perdere Vlahovic

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@romeoagresti a @ilbianconerocom: La Stampa parla di uno Spalletti irritato per le dichiarazioni di Comolli. Ve l’avevo anticipato ieri. Sul mercato non sembrano allineati: uno dice tutto condiviso, l’altro no. Secondo me è vera questa cosa. x.com

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