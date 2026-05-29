Spalletti irritato dal mercato | no per Bernardo e Alisson Ora teme di perdere Vlahovic

Da juventusnews24.com 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’allenatore si è mostrato insoddisfatto per il mancato arrivo di Bernardo Silva e Alisson. La società non ha concluso gli acquisti desiderati, generando tensioni. Inoltre, il tecnico teme di perdere l’attaccante, con cui non si è ancora trovata una soluzione per il rinnovo del contratto. La situazione attuale ha creato preoccupazioni sul futuro della rosa e sulla stabilità della squadra in vista della prossima stagione.

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con cui non si sblocca il rinnovo. L’umore di  Luciano Spalletti  è sempre più cupo, direttamente proporzionale alle cattive notizie che affliggono il calciomercato bianconero. Dietro le recenti tensioni e le liti post-derby con l’amministratore delegato  Damien Comolli, si cela una profonda frustrazione per l’epilogo amaro del campionato. Il doppio harakiri contro Verona e Fiorentina, culminato con il sesto posto e la condanna all’Europa League, sta letteralmente sbriciolando la lista dei desideri stilata dal tecnico a inizio primavera. Spalletti aveva firmato il rinnovo ad aprile proprio per accelerare le trattative, ma ora si attende un vertice imminente e chiarificatore con  John Elkann  e Comolli per resettare le priorità e ripartire. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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