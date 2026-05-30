cda di pirelli tronchetti probabile presidente

Il consiglio di amministrazione di Pirelli potrebbe vedere Tronchetti Provera come nuovo presidente. La Mtp e Camfin hanno presentato una lista di 15 candidati per il rinnovo del consiglio. La convocazione dell’assemblea è prevista nelle prossime settimane. La maggioranza dei candidati viene proposta dai soci di controllo. La nomina del nuovo presidente sarà decisa dall’assemblea dei soci. La composizione del consiglio sarà comunicata dopo l’elezione.

La Mtp e Camfin hanno presentato una lista ‘lunga’ di 15 candidati per il rinnovo del consiglio di amministrazione di Pirelli con Marco Tronchetti Provera, Andrea Casaluci (che saranno proposti rispettivamente presidente e ad) e Giovanni Tronchetti Provera e 12 consiglieri indipendenti, dei quali tre (Roberto Diacetti, Moroello Diaz della Vittoria Pallavicini e Costanza Esclapon de Villeneuve) indicati dal Comitato Gestori, inglobando così la lista di minoranza che abitualmente i fondi italiani presentano. Completano l’elenco dei candidati Michele Carpinelli, Luca Rovati, Alessia Carnevale, Claudia Parzani, Veronica Squinzi, Michela Zeme, Roberto Burini, Antonella Carù, Alberto Villani. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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