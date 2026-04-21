Eugenio Rossetti vice presidente di Banco Bpm via libera dal Cda

Il consiglio di amministrazione di Banco Bpm ha approvato la nomina di Eugenio Rossetti come vice presidente, dopo l’assemblea dei soci che ha rinnovato il board. Contestualmente, sono stati scelti anche i membri dei vari comitati endo consiliari. La decisione rappresenta l’atto finale di un procedimento che ha visto coinvolti i soci e il consiglio stesso.

Il Cda di Banco Bpm, a valle dell’assemble dei soci sul rinnovo del board, ha provveduto a nominare il vice presidente Eugenio Rossetti e i membri dei comitati endo consiliari. Nel dettaglio, fanno parte del Comitato Nomine: Eugenio Rossetti (presidente), Marina Mantelli e Domenico Siniscalco. Nel Comitato Remunerazioni: Francesco Mele (presidente), Alessio Foletti e Alberto Oliveti. Nel Comitato Controllo Interno e Rischi: Rossella Leidi (presidente), Eugenio Rossetti, Silvia Stefini, Costanza Torricelli e Giovanna Zanotti. Nel Comitato Parti Correlate: Giampiero Massolo (presidente), Marina Mantelli e Luigia Tauro. Nel Comitato Sostenibilità: Frédéric de Courtois (Presidente), Luigia Tauro e Costanza Torricelli.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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