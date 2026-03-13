tronchetti e camfin restano soci stabili di pirelli

Tronchetti e Camfin confermano la loro presenza come soci di lunga data di Pirelli, mantenendo stabile la loro partecipazione azionaria. Il patto di lungo termine serve a preservare l’assetto azionario dell’azienda, mentre si attende di risolvere la questione sulla governance. Marco Tronchetti Provera rappresenta la figura di riferimento tra gli azionisti italiani che intendono continuare a sostenere il gruppo.

Un patto di lungo periodo per blindare l’assetto azionario. In attesa che si sciolga il nodo della governance, Pirelli rafforza il fronte dei soci italiani guidati da Marco Tronchetti Provera, che ribadiscono la volontà di restare azionisti stabili del gruppo della Bicocca. Ieri i cda di Camfin, Camfin Alternative Assets e Longmarch Holding hanno approvato una serie di modifiche statutarie che allungano l’orizzonte della partecipazione. La principale riguarda lo slittamento di cinque anni della data dalla quale i soci potranno chiedere lo scioglimento delle società della catena di controllo: il termine passa dal 30 giugno 2030 al 30 giugno 2035 e dovrà ora essere sottoposto alle assemblee. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

