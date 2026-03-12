Paura nella notte a Sant’Angelo | brucia un deposito di paglia salvati quattro cavalli

Nella notte a Sant’Angelo Lodigiano un deposito di paglia è stato avvolto dalle fiamme, che hanno provocato danni alla struttura. Quattro cavalli presenti nell’area sono stati messi in salvo dai soccorritori intervenuti rapidamente sul posto. Un passante ha dato l’allarme, permettendo l’arrivo tempestivo delle squadre di emergenza. Nessuno è rimasto ferito durante l’incendio.

Sant'Angelo Lodigiano (Lodi), 12 marzo 2026 – Poteva trasformarsi in una tragedia, ma il pronto intervento dei soccorritori e la prontezza di un passante hanno evitato il peggio. Erano le 3:15 di questa notte, 12 marzo 2026, quando un incendio è divampato in via Grandi a Sant'Angelo Lodigiano, lambendo un deposito di foraggio e un capanno per gli attrezzi, adiacenti a una scuderia locale.. In salvo i 4 cavalli Le fiamme hanno avvolto rapidamente la struttura, di circa 120 metri quadrati (20 metri per 6), alimentate dalla paglia stoccata all'interno. L’allarme è stato lanciato da un automobilista di passaggio che, notando il fumo e i primi bagliori, ha allertato il Numero Unico di Emergenza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

