Durante le prove del 2 giugno, alcuni cavalli sono scappati, causando il ferimento di carabinieri e poliziotti. Le autorità stanno analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza per determinare cosa abbia scatenato il panico tra gli animali. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori, si valuta anche la possibilità che un petardo abbia provocato l’incidente. Nessuna informazione è ancora stata confermata ufficialmente.

Gli investigatori acquisiscono le immagini delle telecamere per chiarire cosa ha provocato il panico tra gli animali. Una trentina di cavalli lanciati al galoppo tra le auto sulla via Cristoforo Colombo, agenti e militari feriti e attimi di forte tensione nel cuore di Roma. A distanza di poche ore dall’episodio avvenuto durante le prove della parata del 2 giugno, emergono nuovi dettagli su quanto accaduto nella zona delle Terme di Caracalla. Secondo una delle ipotesi attualmente al vaglio degli investigatori, a provocare lo spavento degli animali potrebbe essere stata l’esplosione di uno o più petardi. Una circostanza che dovrà essere verificata attraverso gli accertamenti avviati dall’Arma dei Carabinieri e dalla Polizia Locale di Roma Capitale. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Cavalli in fuga durante le prove del 2 giugno, spunta l’ipotesi del petardo: feriti carabinieri e poliziotti

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Cavalli in fuga nella notte a Roma durante le prove del 2 Giugno: al galoppo tra le macchine in coda

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