Durante il ponte del 2 giugno, in Toscana, numerosi musei e aree archeologiche saranno aperti al pubblico. Sono stati comunicati gli orari di apertura di vari siti, permettendo a visitatori e residenti di pianificare le visite. La regione ha annunciato che molte strutture culturali rimarranno aperte durante i giorni festivi, offrendo l’opportunità di scoprire o riscoprire i luoghi storici e archeologici della zona.

Firenze, 29 maggio 2026 – Un ponte, quello del 2 giugno, all’insegna della cultura per visitatori e residenti. I luoghi della cultura della direzione regionale musei nazionali della Toscana del Ministero della Cultura saranno infatti aperti gratuitamente in occasione della Festa della Repubblica del 2 giugno e della Domenica al museo il 7 giugno. Per il ponte festivo saranno inoltre previste aperture straordinarie lunedì 1° giugno in numerosi musei e luoghi della cultura del territorio regionale, offrendo al pubblico un’importante opportunità di visita tra archeologia, arte medievale e rinascimentale, architettura religiosa, siti monumentali e aree archeologiche. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Musei aperti nel ponte del 2 giugno in Toscana: il programma. Ed ecco gli orari delle aree archeologiche

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